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Pesquisa aponta cenário eleitoral em Minas Gerais e Pernambuco

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 28 de julho de 2026 15:31

Uma nova pesquisa realizada pela Genial/Quaest revela como está o panorama das eleições em Minas Gerais e Pernambuco. O levantamento mostra as intenções de voto dos eleitores nesses dois estados, destacando os principais candidatos e suas posições na disputa.

Em Minas Gerais, o estudo indica quais nomes lideram a preferência do eleitorado para o cargo de governador, além de apresentar dados sobre a corrida para o Senado e a Presidência da República no estado.

Já em Pernambuco, a pesquisa detalha o desempenho dos candidatos ao governo estadual e ao Senado, trazendo informações atualizadas sobre a tendência de votos e o cenário político local.

O levantamento da Genial/Quaest é uma importante ferramenta para compreender o comportamento do eleitor e os rumos das eleições em dois dos principais estados do país.

Fonte: quaest.com.br

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