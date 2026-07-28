Prefeitura de Londrina facilita acesso de pequenos negócios à Feira do Empreendedor Sebrae

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), está promovendo a participação de microempreendedores e pequenos empresários na Feira do Empreendedor Sebrae, que acontece de 6 a 8 de agosto no Parque de Exposições Ney Braga.

Para incentivar a presença dos participantes, a Sala do Empreendedor está oferecendo vales-transporte gratuitos de ida e volta. Os bilhetes podem ser retirados na sede da Sala do Empreendedor, localizada na Rua Pernambuco, 162, Centro, mediante apresentação da inscrição na Feira. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As inscrições para o evento podem ser realizadas tanto pelo site do Sebrae quanto presencialmente na Sala do Empreendedor, onde uma equipe está disponível para orientar e apoiar os interessados durante o processo.

Além disso, equipes do Sebrae estarão presentes em quatro terminais do transporte coletivo (Norte, Central, Acapulco e Shopping Catuaí) para auxiliar nas inscrições e distribuir os vales-transporte. O atendimento nesses pontos será feito de 29 de maio a 6 de agosto, das 7h às 10h e das 17h às 19h. A quantidade de passes é limitada e a distribuição pode ser encerrada antes do prazo, caso o estoque acabe.

A Feira do Empreendedor Sebrae é reconhecida como um dos principais eventos de incentivo ao desenvolvimento de pequenos negócios, oferecendo palestras, oficinas, exposições e orientações técnicas de forma gratuita. O evento funciona das 14h às 21h nos dias 6 e 7 de agosto, e das 14h às 20h no dia 8.

Entre as atividades, destacam-se as Rodadas de Negócios e de Crédito, que aproximam empreendedores de potenciais parceiros, compradores e instituições financeiras, ampliando as oportunidades de negócios e acesso a crédito. As rodadas contam com a participação de bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Fomento Paraná.

O evento também promove encontros entre startups, investidores e empresas franqueadoras, além de rodadas de pitch para apresentação de ideias e produtos. Todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia no site oficial do evento.

Na programação de palestras, estão confirmadas as presenças de João Branco, ex-vice-presidente de Marketing do McDonald’s Brasil, e Caito Maia, fundador da Chilli Beans, que vão compartilhar experiências sobre gestão, inovação e construção de marcas.

As inscrições para a Feira, Rodadas de Crédito e Rodadas de Negócios podem ser feitas nos links oficiais disponibilizados pelo Sebrae/PR.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br