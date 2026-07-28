Polícia Civil prende dois investigados em Cambé

Um dos presos era procurado pela Operação Sem Retorno; o outro é investigado por crimes contra comércios e mercados do Jardim Santo Amaro

A Polícia Civil do Paraná prendeu dois homens investigados por diferentes crimes em Cambé na segunda-feira, 27 de julho. As prisões foram realizadas pelo setor operacional da Delegacia de Polícia Civil do município durante diligências conduzidas pelas equipes de investigação.

Um dos homens era o último investigado que ainda estava sendo procurado no âmbito da Operação Sem Retorno, deflagrada contra um grupo suspeito de envolvimento em roubos de aparelhos celulares, especialmente iPhones.

O segundo preso é investigado por roubos cometidos contra estabelecimentos comerciais e por furtos registrados em mercados da região do Jardim Santo Amaro.

Último procurado da Operação Sem Retorno é localizado

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, a primeira prisão envolve um homem apontado como integrante de uma organização criminosa investigada por roubos de celulares de alto valor.

Ele era o último alvo que ainda não havia sido localizado durante a Operação Sem Retorno. Após novas diligências, os policiais conseguiram encontrá-lo e cumprir a ordem judicial.

A operação foi deflagrada em 7 de julho, após aproximadamente três meses de investigação. Na primeira etapa, foram cumpridos mandados de busca e prisão, com a recuperação de celulares e a apreensão de objetos relacionados à investigação.

Segundo as apurações, os investigados utilizavam anúncios e negociações de aparelhos celulares para atrair vítimas. Os encontros eram marcados e, durante a negociação, os celulares eram levados mediante violência ou ameaça.

Suspeito de crimes no Jardim Santo Amaro também é preso

Em outra diligência, a Polícia Civil de Cambé prendeu um homem investigado por dois roubos contra estabelecimentos comerciais e por furtos praticados em mercados do Jardim Santo Amaro.

Os crimes teriam ocorrido em diferentes ocasiões. A partir dos registros das vítimas e das informações reunidas durante a investigação, os policiais identificaram o suspeito e deram continuidade às buscas.

Após ser localizado, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais. Os detalhes sobre os mandados cumpridos e a situação processual dos investigados não foram divulgados.

Os dois homens permanecem à disposição da Justiça. A responsabilidade criminal de cada investigado será analisada ao longo do processo, com direito à defesa.

Investigações continuam em Cambé

As prisões fazem parte do trabalho contínuo do setor operacional da delegacia para identificar suspeitos de crimes patrimoniais e cumprir mandados judiciais em aberto.

Informações que possam ajudar em investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp de denúncias da Polícia Civil de Cambé: (43) 3249-8615, ou pelo Disque-Denúncia 181. O serviço estadual 181 é indicado oficialmente pela Polícia Civil para o recebimento de denúncias.

Em situações de emergência ou quando o crime estiver acontecendo, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

Moradores do Jardim Santo Amaro ou de outras regiões de Cambé que tenham informações relacionadas a crimes semelhantes podem colaborar com as investigações.

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