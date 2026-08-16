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Ferroviária e Bahia garantem vaga nas quartas do Brasileirão Feminino; veja cenário da rodada

Ferroviária e Bahia avançam às quartas do Brasileirão Feminino. Saiba como ficou a classificação e o que está em jogo na reta final da primeira fase.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A reta final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino está cada vez mais acirrada. Com o término de parte da 16ª rodada, Ferroviária e Bahia confirmaram presença nas quartas de final, juntando-se a outros três times já classificados. Restam agora três vagas, disputadas por sete equipes.

No sábado (15), a Ferroviária venceu o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre, de virada. Débora abriu o placar para as gaúchas, mas Monique e Maressa garantiram a vitória das paulistas. Já o Bahia, jogando em Salvador, empatou em 1 a 1 com o líder Corinthians. Jaqueline marcou para o Corinthians logo no início, mas Ángela Gómez igualou para o Bahia no começo do segundo tempo.

Com os resultados, a Ferroviária chegou a 30 pontos e assumiu a quarta posição, ultrapassando o Bahia, que soma 28. Ambos não podem mais ser alcançados por Internacional e Grêmio, que têm 24 pontos cada. O Corinthians, com 38 pontos, assegurou ao menos o segundo lugar na tabela.

O São Paulo, com 35 pontos, ainda pode alcançar o Corinthians caso vença o Botafogo neste domingo (16). O Palmeiras, terceiro colocado, também pode chegar aos 38 pontos, mas não ultrapassa o Corinthians devido ao critério de vitórias. O Juventude, adversário das Palestrinas, garante permanência na elite com um empate.

Santos e Flamengo se enfrentam em Diadema, ambos buscando se manter na briga pelo G-8. O Flamengo, com 24 pontos, precisa pontuar para depender apenas de si na última rodada. O Santos, com 20 pontos, precisa vencer para seguir com chances.

O Grêmio perdeu para o Atlético-MG, que garantiu permanência na Série A1. O Mixto também se manteve na elite, mesmo com derrota para o Cruzeiro, graças à goleada sofrida pelo Vitória diante do Bragantino. O Cruzeiro subiu para sexto lugar e está a um empate da classificação.

O Fluminense venceu o América-MG por 4 a 1, alcançando o G-8 com 25 pontos. Lelê foi destaque com dois gols. O América-MG, apesar da derrota, permanece fora da zona de rebaixamento por saldo de gols.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Bahia#Brasileirão Feminino#classificação#Esportes#Ferroviária#Futebol Feminino#QUARTAS DE FINAL#Série A1
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