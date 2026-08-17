Espetáculo ‘Retalhos de Memória’ explora o papel do figurino no teatro em Londrina

A peça teatral “Retalhos de Memória” será apresentada na Divisão de Artes Cênicas (DAC) da Casa de Cultura da UEL, em Londrina, nos dias 21, 22 e 23 de agosto, sempre às 20h, com entrada gratuita. O espetáculo, contemplado pelo Programa de Incentivo à Cultura de Londrina (Promic), propõe ao público uma reflexão sobre como o figurino pode ser protagonista na cena teatral, indo além do visual e tornando-se parte ativa da narrativa.

No enredo, uma criatura de outra dimensão, vivida pela atriz Ozzie Quadros, habita um universo de objetos, tecidos e roupas esquecidas. Durante a apresentação, a personagem costura memórias e fragmentos de sua história, mostrando como cada peça de roupa guarda lembranças importantes. O público é convidado a mergulhar nessas histórias, percebendo o valor afetivo de cada retalho.

A montagem nasceu a partir de um trabalho de conclusão de curso (TCC) em Artes Cênicas da UEL, idealizado pelo diretor Deivid Quadros. O projeto investigou o papel do figurino desde o início do processo criativo, buscando integrá-lo à construção da cena e à trajetória dos personagens.

Além das apresentações, o projeto promoverá duas oficinas no último trimestre do ano. A primeira, “Figurino e Memória”, incentiva a criação de figurinos a partir de roupas com valor afetivo. A segunda, “A criatura de si”, foca na expressão corporal, permitindo que os participantes explorem movimentos e memórias por meio do corpo. Informações sobre inscrições serão divulgadas no Instagram: @retalhos.de.memoria.

O espetáculo é recomendado para maiores de 16 anos e reforça a importância de revisitar memórias por meio de elementos do cotidiano, como as roupas que guardamos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br