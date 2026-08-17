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Prazo para solicitar voto em trânsito termina nesta quinta-feira

Prazo para solicitar voto em trânsito nas eleições termina nesta quinta-feira; saiba como fazer o pedido e as regras para votar fora do domicílio eleitoral.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições de outubro encerra-se nesta quinta-feira (20). Eleitores que estarão fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação devem fazer o pedido pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país.

Para solicitar online, basta acessar o menu ‘Fazer Transferência temporária do local de votação’, preencher os dados pessoais, conferir os locais disponíveis e seguir as instruções do sistema. Já no atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O voto em trânsito está disponível apenas em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. Se o eleitor estiver em outra cidade do mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Caso esteja em outro estado, o voto será apenas para presidente.

O pedido pode ser feito para cidades diferentes em cada turno. Alterações ou cancelamentos também devem ser realizados até o dia 20 de agosto. Após essa data, não serão aceitas modificações.

Quem solicitar o voto em trânsito e não comparecer ao local de votação deverá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título.

Eleitores com título registrado no exterior podem solicitar o voto em trânsito se estiverem no Brasil, votando apenas para presidente. Já quem tem título brasileiro não pode votar em trânsito estando fora do país.

O primeiro turno das eleições ocorre em 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será em 25 de outubro, para os cargos de governador e presidente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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