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Edmilson Costa é confirmado como candidato à Presidência pelo PCB em 2026

Edmilson Costa é escolhido pelo PCB para disputar a Presidência em 2026, tendo Cleusa Santos como vice. Saiba mais sobre o perfil do candidato.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou Edmilson Costa como seu candidato à Presidência da República para as eleições de 2026. Natural de Pedreiras, no Maranhão, Edmilson tem 76 anos, é economista, professor e ocupa o cargo de secretário-geral do partido.

Como vice na chapa, o PCB escolheu Cleusa Santos, também filiada à legenda. Edmilson Costa possui uma trajetória de militância política desde os anos 1980 e, ao longo de sua carreira, já disputou outros cargos, incluindo a candidatura à prefeitura de São Paulo em 2008.

Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (Ufma), Edmilson também é doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde defendeu tese sobre política salarial brasileira na década de 1990.

Além disso, o economista já concorreu à vice-presidência da República em 2010, compondo chapa com Ivan Pinheiro, também pelo PCB. Agora, volta a disputar o cargo máximo do Executivo Federal, mantendo sua atuação histórica no cenário político nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#candidatos#Cleusa Santos#Economista#Edmilson Costa#Eleições 2026#PCB#Politica#Presidência
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