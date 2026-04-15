Fluminense enfrenta Independiente Rivadavia com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional

A Rádio Nacional realiza nesta quarta-feira (15) a transmissão ao vivo da partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia, válida pela segunda rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 21h30. O pré-jogo será apresentado a partir das 21h15, trazendo informações e análises sobre os times.

O confronto é decisivo para a liderança do Grupo C. O Fluminense empatou sem gols com o Deportivo La Guaira na primeira rodada, enquanto o Independiente Rivadavia venceu o Bolívar por 1 a 0 e lidera o grupo com três pontos. O time carioca busca a vitória para assumir a ponta da tabela.

A transmissão contará com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagens de Bruno Mendes. O público poderá acompanhar a partida pelo rádio nas frequências AM, OC e FM no Rio de Janeiro, além de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O conteúdo também estará disponível via streaming no site da Rádio Nacional e no aplicativo Rádios EBC.

A Copa Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, reunindo as equipes mais bem classificadas dos campeonatos nacionais. O campeão representa o continente no Mundial de Clubes, tornando a competição uma das mais importantes do calendário esportivo sul-americano.

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas e oferece cobertura completa dos principais campeonatos do país. Além das partidas, a emissora apresenta análises, debates e notícias diárias sobre o futebol brasileiro, tanto no rádio quanto na TV Brasil.

O ouvinte pode acompanhar a programação esportiva pelo rádio, site, aplicativo ou redes sociais da Rádio Nacional. A emissora também disponibiliza os áudios das transmissões em tempo real por streaming, ampliando o acesso à informação esportiva de qualidade.

Serviço: Fluminense x Independiente Rivadavia, quarta-feira (15), transmissão a partir das 21h15 na Rádio Nacional RJ (AM, OC, FM), RNCP e parceiros. Acompanhe também pelo canal oficial da Rádio Nacional no YouTube e demais plataformas digitais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br