Faltas em atendimentos do CadÚnico dificultam acesso a benefícios sociais em Londrina

Em Londrina, aproximadamente 25% das famílias que agendam atendimento para o Cadastro Único (CadÚnico) não comparecem aos horários marcados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Entre janeiro e fevereiro de 2026, 1.317 famílias deixaram de comparecer após agendamento, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Atualmente, são ofertados cerca de 5.200 horários mensais para o CadÚnico, distribuídos entre as dez unidades de CRAS no município. O alto índice de ausências prejudica o acesso de outras famílias que aguardam atendimento, especialmente aquelas em situação de urgência.

Em Londrina, 73 mil famílias estão cadastradas no CadÚnico, sendo que 64 mil possuem cadastro atualizado. Isso significa que cerca de 12% das famílias têm dados desatualizados, o que pode resultar em bloqueio ou cancelamento de benefícios como o Bolsa Família. Atualmente, 26 mil famílias recebem o Bolsa Família, totalizando um repasse mensal de aproximadamente R$ 17 milhões.

Segundo a coordenadora do CadÚnico em Londrina, Nara Alves, a dificuldade de contato com as famílias é agravada por informações desatualizadas, troca de telefone sem aviso ao CRAS, esquecimento do compromisso ou receio de possíveis golpes. A atualização cadastral é fundamental para manter o acesso aos programas sociais e evitar a suspensão dos benefícios.

Além do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), outros programas municipais e estaduais, como o Programa Municipal de Transferência de Renda (PMTR) e o Benefício Eventual Emergencial (BEE), também exigem o cadastro atualizado. Os dados do CadÚnico são essenciais para o planejamento de políticas públicas e acesso a outros serviços, como Minha Casa, Minha Vida, isenção em concursos públicos, Pé-de-Meia, Carteira da Pessoa Idosa, tarifa social de água e esgoto, e ID Jovem.

As entrevistas para o CadÚnico podem ser agendadas pelo portal da Prefeitura de Londrina ou diretamente nas unidades do CRAS. No caso das famílias unipessoais, a atualização deve ser feita por meio de visita domiciliar, realizada em parceria com o Centro Esperança Por Amor Social (Cepas). Em Londrina, cerca de 24 mil famílias unipessoais estão cadastradas, sendo 24% delas de baixa renda.

A orientação da Secretaria de Assistência Social é que as famílias mantenham seus dados de contato sempre atualizados junto ao CRAS e fiquem atentas aos chamados para garantir o acesso aos benefícios sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br