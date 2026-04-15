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João Fonseca avança às quartas no ATP de Munique e enfrenta top 10 mundial

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de abril de 2026 15:19

O tenista brasileiro João Fonseca, atualmente na 35ª posição do ranking mundial, garantiu mais uma vitória importante nesta quarta-feira (15) ao superar o francês Arthur Rinderknech, número 26 do mundo, em sets diretos (6/3 e 6/2) pelo ATP de Munique. O carioca de 19 anos repete o feito da semana anterior, quando também venceu Rinderknech no Masters 1000 de Mônaco.

Com o resultado, Fonseca chega pela primeira vez na carreira a duas quartas de final seguidas em torneios ATP. O próximo desafio do brasileiro será na sexta-feira (17), quando enfrentará o norte-americano Ben Shelton, atual número 6 do mundo e vice-campeão do torneio.

Na atual temporada, Fonseca já teve a oportunidade de jogar contra outros grandes nomes do tênis mundial, como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, todos integrantes do top 10. Apesar de não ter vencido esses confrontos, o jovem atleta segue acumulando experiência e amadurecimento no circuito.

Vale lembrar que, em janeiro do ano passado, Fonseca surpreendeu ao vencer o russo Andrey Rublev, então nono do ranking, durante o Aberto da Austrália, marcando sua estreia em Grand Slams.

O ATP de Munique serve como preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Fonseca busca subir no ranking para garantir vaga direta no torneio francês, cujo corte será realizado em maio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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