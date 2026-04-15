Cambé lança Bolsa Atleta 2026 e beneficia mais de 180 esportistas e técnicos

A Prefeitura de Cambé realizou, na noite desta terça-feira, uma solenidade para marcar o início do programa Bolsa Atleta 2026. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes José de Souza Santos, o “Zezão”, reunindo atletas, técnicos e autoridades locais.

O programa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento esportivo no município, oferecendo apoio financeiro a atletas e profissionais da área. Neste ano, serão contemplados 184 atletas e cinco técnicos, ampliando o alcance da iniciativa.

De acordo com a secretária municipal de Esportes, Telma Gamba, o Bolsa Atleta é um importante instrumento de incentivo ao esporte local. Segundo ela, o benefício contribui para que atletas e técnicos tenham melhores condições de treinamento e participação em competições.

Para participar do programa, os interessados devem atender a critérios estabelecidos em edital, como representar Cambé em competições, residir no município e estar regularmente matriculado em atividades esportivas. O processo seletivo geralmente ocorre no fim do ano, permitindo que novos atletas ingressem no programa.

Além do apoio aos atletas, o município também oferece o Bolsa Técnico, voltado a profissionais de Educação Física. A iniciativa busca suprir demandas em modalidades que não possuem profissionais suficientes na rede municipal ou que tiveram crescimento significativo.

Atualmente, o programa atende diversas modalidades esportivas, incluindo aquelas promovidas diretamente pelo município e outras em que atletas representam Cambé em competições estaduais, nacionais e até internacionais.

O investimento no esporte tem refletido no desempenho dos atletas locais. Cambé conta com representantes em competições de alto nível, incluindo eventos fora do país, o que reforça a projeção do município no cenário esportivo.

Para os beneficiários, o auxílio é fundamental no dia a dia. Os recursos são utilizados para aquisição de equipamentos, como uniformes e materiais esportivos, além de auxiliar em despesas com alimentação, viagens e hospedagens durante competições.

A iniciativa também contribui para a autonomia dos jovens atletas, que passam a ter maior independência financeira para investir em suas carreiras esportivas.

Com a continuidade do programa, a expectativa é de que o esporte em Cambé siga em crescimento, fortalecendo a formação de novos talentos e ampliando a participação do município em competições de diferentes níveis.