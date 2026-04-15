Museu Histórico de Cambé é reconhecido como Patrimônio Cultural do Paraná

O Museu Histórico de Cambé foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), foi aprovado em turno único na Assembleia Legislativa do Paraná na última terça-feira (14) e agora aguarda a sanção do governador Ratinho Junior.

O objetivo do projeto é valorizar e preservar a história da região, destacando a importância do Museu como referência cultural no Norte do Estado. Fundado em 30 de outubro de 1985, o Museu Histórico de Cambé abriga um acervo diversificado, incluindo documentos, fotografias, objetos arqueológicos e registros culturais que contam a trajetória dos pioneiros, povos indígenas e imigrantes responsáveis pela formação da região.

Segundo Cobra Repórter, o reconhecimento fortalece a identidade regional e incentiva a preservação da memória coletiva. O deputado ressaltou que o Museu nasceu do esforço da comunidade e se consolidou como espaço de pesquisa, debate e promoção cultural. Para ele, garantir esse reconhecimento é fundamental para inspirar futuras gerações.

Ao longo de sua existência, o Museu desenvolveu projetos como o Projeto Memória, publicações de livros históricos, o Museu de Rua, o Parque Histórico Municipal Danziger Hof e pesquisas sobre o Sítio Arqueológico da Fazenda Santa Dalmácia, identificado como Missão Jesuítica San Joseph.

O projeto de lei também permite que o governo estadual estabeleça parcerias com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais, para promover ações que valorizem e fortaleçam o Museu Histórico de Cambé.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br