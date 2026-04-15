Home / Politica / Museu Histórico de Cambé é reconhecido como Patrimônio Cultural do Paraná

Museu Histórico de Cambé é reconhecido como Patrimônio Cultural do Paraná

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 15 de abril de 2026 16:04

O Museu Histórico de Cambé foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), foi aprovado em turno único na Assembleia Legislativa do Paraná na última terça-feira (14) e agora aguarda a sanção do governador Ratinho Junior.

O objetivo do projeto é valorizar e preservar a história da região, destacando a importância do Museu como referência cultural no Norte do Estado. Fundado em 30 de outubro de 1985, o Museu Histórico de Cambé abriga um acervo diversificado, incluindo documentos, fotografias, objetos arqueológicos e registros culturais que contam a trajetória dos pioneiros, povos indígenas e imigrantes responsáveis pela formação da região.

Segundo Cobra Repórter, o reconhecimento fortalece a identidade regional e incentiva a preservação da memória coletiva. O deputado ressaltou que o Museu nasceu do esforço da comunidade e se consolidou como espaço de pesquisa, debate e promoção cultural. Para ele, garantir esse reconhecimento é fundamental para inspirar futuras gerações.

Ao longo de sua existência, o Museu desenvolveu projetos como o Projeto Memória, publicações de livros históricos, o Museu de Rua, o Parque Histórico Municipal Danziger Hof e pesquisas sobre o Sítio Arqueológico da Fazenda Santa Dalmácia, identificado como Missão Jesuítica San Joseph.

O projeto de lei também permite que o governo estadual estabeleça parcerias com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais, para promover ações que valorizem e fortaleçam o Museu Histórico de Cambé.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Tunas do Paraná recebe selo ouro nacional de alfabetização e vira ...
15 de abril de 2026
Assembleia aprova auxílio de R$ 10 milhões para empresas afetadas ...
14 de abril de 2026
Astorga inaugura novo Pronto Atendimento Municipal com investimen ...
12 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress