Viva o Centro 2026 orienta sobre destinação do IR na Praça da Bandeira em Londrina

No dia 25 de abril de 2026, a Praça da Bandeira, localizada ao lado da Catedral de Londrina, será palco de mais uma edição do Viva o Centro – Declare Certo SESCAP-LDR. O evento, promovido pela Prefeitura de Londrina em parceria com o SESCAP-LDR, acontecerá das 10h às 20h, reunindo diversas atividades culturais, esportivas e de orientação sobre o Imposto de Renda.

Durante o evento, equipes das secretarias municipais do Idoso, Cultura, Assistência Social e Fundação de Esportes apresentarão projetos que recebem recursos provenientes da destinação do Imposto de Renda. Haverá ainda feira de empreendedorismo feminino, food trucks e espaços para esclarecimento de dúvidas sobre a declaração do IR e a destinação de parte do imposto para fundos municipais.

A iniciativa visa conscientizar contribuintes e empresas sobre a importância de direcionar até 6% do imposto devido para fundos do Idoso, da Criança e do Adolescente, além de projetos culturais e esportivos. Para pessoas físicas, o limite é de 3% para cada fundo, enquanto empresas tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 1% do imposto. Toda a destinação é acompanhada por prestação de contas e fiscalização, garantindo transparência no uso dos recursos.

Segundo a Receita Federal, em 2025 Londrina destinou pouco menos de R$ 2 milhões, valor considerado abaixo do potencial da cidade, que pode ultrapassar R$ 64 milhões em 2026. O prefeito Tiago Amaral reforçou a importância de ampliar as contribuições para beneficiar instituições locais, sem custo adicional ao contribuinte.

O presidente do SESCAP-LDR, Euclides Nandes Correia, destacou que os valores destinados são aplicados em projetos de entidades cadastradas nos conselhos municipais, além de iniciativas culturais e esportivas. Ele ressaltou ainda a importância de esclarecer mitos sobre o tema e incentivar a participação da população.

A programação inclui apresentações culturais, esportivas, espaço tira-dúvidas com contadores e representantes dos conselhos municipais, além de orientações para entidades interessadas em captar recursos via destinação do IR. O evento conta com apoio de diversas entidades e órgãos municipais, reforçando o compromisso com o desenvolvimento social e cultural de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br