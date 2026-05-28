Felipão recebe homenagem na Granja Comary pelos 24 anos do pentacampeonato

Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão, foi homenageado nesta quinta-feira (28) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), pelos 24 anos da conquista do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira em 2002. O atual coordenador técnico do Grêmio recebeu uma placa comemorativa das mãos de jogadores e comissão técnica da seleção.

Durante a cerimônia, Felipão incentivou os atletas convocados para a seleção, ressaltando a importância da união e do espírito de equipe na busca pelo sexto título mundial. Ele destacou que ser campeão do mundo é uma experiência única e motivou os jogadores a se dedicarem uns pelos outros.

Felipão, que se aposentou como técnico em 2022, acompanhou o segundo treino da seleção sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador brasileiro já trabalhou com alguns dos atuais convocados, como Igor Thiago, Danilo Santos, Weverton e Neymar, em passagens anteriores por clubes e pela seleção.

O ex-treinador também reforçou a confiança no trabalho de Ancelotti, pedindo aos jogadores que dialoguem e aceitem as orientações da comissão técnica. Segundo Felipão, o sucesso da equipe depende do comprometimento coletivo e da disposição de cada atleta em colaborar pelo bem do grupo e do país.

Além do pentacampeonato com o Brasil, Felipão teve uma carreira marcada por conquistas expressivas em clubes e seleções, incluindo títulos da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além de uma passagem de destaque pela seleção portuguesa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br