Europa e Japão Dispostos a Abrir Estreito de Ormuz

Os governos da França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão emitiram uma declaração conjunta nesta quinta-feira (19), expressando sua disposição em abrir o Estreito de Ormuz, que foi fechado pelo Irã após o início de um conflito militar na região.

Esforços Internacionais

A declaração enfatiza a vontade desses países de contribuir para a segurança da passagem pelo Estreito de Ormuz, destacando a importância da colaboração internacional para assegurar a liberdade de navegação na área.

Impactos Econômicos

O fechamento do Estreito, responsável pelo trânsito de cerca de 20% do petróleo mundial, tem causado instabilidade nos mercados financeiros e um aumento nos preços do petróleo, com consequências econômicas globais significativas.

Condenação aos Ataques

Os países europeus e o Japão condenaram os ataques do Irã a embarcações no Golfo, assim como as agressões a infraestruturas civis relacionadas ao petróleo e gás.

Liberdade de Navegação

A liberdade de navegação é reafirmada como um princípio essencial do direito internacional, e a declaração adverte sobre as possíveis consequências das ações iranianas para populações globalmente, especialmente as mais vulneráveis.