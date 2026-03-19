Parceria entre Estado e Sebrae/PR visa fortalecer artesanato no Paraná

No Dia Nacional do Artesão, uma importante parceria foi firmada entre a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e o Sebrae/PR. O acordo, oficializado por meio de um Termo de Cooperação, tem como objetivo consolidar uma atuação integrada que visa fortalecer o artesanato no Paraná, com destaque para a economia criativa.

Foco na Qualificação e Empreendedorismo

A iniciativa busca promover a qualificação dos artesãos, incentivando o empreendedorismo e ampliando o acesso a novos mercados. Com essa parceria, espera-se que os profissionais do setor tenham mais oportunidades para desenvolver suas habilidades e expandir seus negócios.

Importância da Economia Criativa

A economia criativa é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável e inclusão social. O fortalecimento do artesanato paranaense contribui para a valorização da cultura local e para o incremento econômico da região, gerando emprego e renda.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br