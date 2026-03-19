Paraná Acolhe 303,9 Mil Turistas Estrangeiros no Início de 2026

O Paraná destacou-se como um dos principais destinos turísticos no Brasil, recebendo 303,9 mil visitantes estrangeiros nos primeiros dois meses de 2026. Esse número representa aproximadamente 11% do total de chegadas internacionais ao país, que contabilizou mais de 2,6 milhões de turistas no mesmo período.

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O estado ocupou a quinta posição entre os estados brasileiros que mais atraíram turistas internacionais, reforçando sua posição como um destino relevante no cenário turístico nacional. A diversidade cultural e as atrações naturais do Paraná são alguns dos fatores que contribuem para esse resultado.