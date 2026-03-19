Gilmar Mendes Anula Quebra de Sigilo de Fundo Ligado a Empresa de Toffoli

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu anular a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. A investigação pretendia analisar o fundo de investimentos Arleen, que realizou transações com uma empresa do ministro Dias Toffoli.

Decisão Anterior

Em fevereiro, Gilmar Mendes já havia barrado a quebra de sigilo da empresa Maridth Participações, da qual Toffoli é sócio. A anulação atual do pedido para o Arleen segue os mesmos argumentos usados anteriormente pelo ministro.

Justificativa da Decisão

Segundo Mendes, a quebra de sigilo não é uma ação comum de investigação, mas uma medida excepcional que requer análise detalhada. Ele destacou que tais atos não devem ser aprovados sem um debate fundamentado.

Conexões do Fundo Arleen

A CPI aprovou a quebra de sigilo do Arleen devido ao seu vínculo com a Reag Investimentos, envolvida em fraudes financeiras no caso do Banco Master. O fundo ganhou destaque após Toffoli admitir ser sócio da Maridth, que vendeu uma participação ao Arleen.

CPI do Crime Organizado

Instalada em novembro, a CPI busca diagnosticar o crime organizado no Brasil. Toffoli se declarou suspeito para julgar o caso Master, sendo substituído pelo ministro André Mendonça.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br