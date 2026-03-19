Prefeitura de Cambé Realiza Mutirão e Censo para População em Situação de Rua

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está lançando uma série de ações voltadas para a população em situação de rua. A iniciativa inclui um censo para mapear a situação atual e um mutirão de serviços para garantir mais oportunidades de reinserção social.

Censo da População em Situação de Rua

Entre os dias 23 e 25 de outubro, será realizado um censo com o objetivo de mapear a situação, identificar e quantificar as necessidades da população em situação de rua. A ação visa coletar dados essenciais para a implementação de políticas públicas eficazes.

Mutirão de Serviços

O mutirão intersetorial ocorrerá no dia 23 de outubro, a partir das 9h, na Rua Fortaleza, 520. Diversas secretarias municipais, juntamente com o Conselho da Comunidade, Defensoria Pública e Instituto de Identificação, participarão da ação, oferecendo serviços de saúde, educação, trabalho e assistência social.

Serviços de Saúde

Serão oferecidos serviços de medição de pressão arterial, glicemia, testagem de doenças transmissíveis, vacinação e atendimento odontológico, entre outros, visando a melhoria da saúde dos participantes.

Educação e Trabalho

A Secretaria de Educação oferecerá informações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e orientações para documentação escolar. A Secretaria de Trabalho disponibilizará serviços de orientação para emprego e capacitação profissional.

Emissão de Documentos

O Instituto de Identificação estará orientando e encaminhando a emissão de documentos pessoais como a Carteira de Identificação Nacional, facilitando o acesso a direitos e serviços.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br