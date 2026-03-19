PCPR Desmantela Esquema de Fraudes com Anúncios Falsos em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nove pessoas em Curitiba, na quarta-feira (18), após desmantelar um esquema de golpes envolvendo anúncios falsos de imóveis e veículos. As prisões foram realizadas em flagrante em um escritório no centro da cidade.

Detalhes da Operação

A operação teve início após a polícia receber várias denúncias sobre um grupo que estaria utilizando um escritório para aplicar os golpes. As autoridades seguiram as pistas até um prédio localizado no centro da capital paranaense, onde realizaram as prisões.

Impacto e Repercussão

A ação policial não só resultou nas detenções, mas também trouxe um alerta à população sobre a importância de verificar a autenticidade de anúncios online. As fraudes envolviam promessas de vendas de imóveis e veículos a preços atrativos, mas inexistentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br