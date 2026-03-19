Atleta de Cambé é convocada para Mundial de Taekwondo

Cambé volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional e internacional. A atleta Rafaela Lare Gaspar, de 15 anos, foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial Júnior de Taekwondo, que será realizado entre os dias 12 e 17 de abril, no Uzbequistão.

A jovem, que compete na categoria até 52 kg, garantiu sua vaga na seleção brasileira após conquistar o título do Grand Slam de Taekwondo, realizado em fevereiro, no Rio de Janeiro — competição que define os integrantes da equipe nacional.

🏆 Trajetória de destaque no esporte

Rafaela acumula uma carreira sólida, com mais de 60 medalhas, sendo cerca de 40 de ouro. Somente no último ano, a atleta conquistou títulos importantes como:

Campeonato Brasileiro

Copa do Brasil

Regional Sul

Primeiro lugar no ranking nacional

Os resultados consolidam a atleta como uma das principais promessas do taekwondo brasileiro na sua categoria.

Segundo a própria atleta, a convocação representa o resultado de anos de dedicação. Rafaela afirma que vive um momento de expectativa e responsabilidade, intensificando os treinamentos para chegar ao Mundial em alto nível.

🇧🇷 Preparação e expectativa para o Mundial

A preparação da atleta envolve uma rotina intensa de treinos com uma equipe multidisciplinar. Rafaela treina diariamente com profissionais experientes, incluindo mestres e professores especializados, focando na correção de falhas e aprimoramento técnico.

De acordo com o mestre Leandro Rodrigues, responsável pelo projeto esportivo, a atleta vive um momento importante e possui potencial para conquistar medalha na competição internacional.

O treinador destaca ainda que o trabalho é coletivo e envolve diversos profissionais, além do apoio contínuo da família e da comunidade esportiva local.

👨‍👩‍👧 Disciplina