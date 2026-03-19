Missão do Paraná na Nova Zelândia Fortalece Parcerias Científicas

A recente missão do Paraná à Nova Zelândia resultou em importantes avanços na colaboração científica entre os dois locais. A delegação paranaense concentrou seus esforços em integrar universidades e o setor produtivo, estratégia que reflete as políticas públicas atuais do estado.

Parcerias em Pesquisa e Inovação

Durante a missão, foram estabelecidos contatos com o intuito de transformar essas relações em parcerias concretas. A ênfase foi colocada em projetos de pesquisa e inovação, com o objetivo de promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Paraná.

Colaborações em Genômica e Biotecnologia

As conversas também avançaram significativamente na colaboração nos campos da genômica e biotecnologia. Essas áreas são vistas como promissoras para o intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias.