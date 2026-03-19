Seleção TV Brasil Destaca 12 Obras sobre Natureza

A chamada pública da Seleção TV Brasil, promovida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), incluiu 12 obras sobre natureza entre os 39 projetos selecionados. Esses projetos receberam um investimento de R$ 21.810.175,00 do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Diversidade e Representatividade

Os projetos contemplados na categoria Natureza e Meio Ambiente refletem a diversidade dos biomas e cenários brasileiros. As obras escolhidas representam todas as cinco regiões do Brasil, destacando a riqueza e os desafios socioambientais do país.

Critérios de Seleção Inclusivos

A seleção priorizou a diversidade, destinando no mínimo 40% dos recursos para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 20% para a Região Sul e estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, metade dos recursos foi direcionada para projetos liderados por mulheres cis ou pessoas trans.

Obras em Destaque

Entre as obras selecionadas, destacam-se 'Memorial de Francisco', que explora o Rio São Francisco, e 'Os Jardineiros', uma série que aborda os seis biomas do Brasil. Essas produções buscam não apenas apresentar a beleza natural, mas também incentivar a reflexão sobre questões ambientais urgentes.

Impacto e Expectativas

Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC, enfatiza a importância de trazer produções que dialoguem com o público e promovam uma maior consciência ambiental. As obras visam conduzir o espectador por uma jornada de descoberta e reflexão sobre o meio ambiente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br