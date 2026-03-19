Ratinho Junior Inaugura Contorno de Palotina em Parceria com a C.Vale

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, inaugurou nesta sexta-feira (20) o Contorno de Palotina, localizado no Oeste do Estado. A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a cooperativa C.Vale, somando um investimento total de R$ 169 milhões.

Detalhes da Obra

O projeto do Contorno de Palotina compreende 15,2 quilômetros de extensão. Destes, 5,4 quilômetros são de pista dupla, enquanto 4,8 quilômetros contam com faixas adicionais. A obra foi concebida com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e facilitar o acesso a importantes vias da região.

Acessos Estratégicos

Dois acessos principais foram construídos como parte do projeto: o primeiro na PR-364, facilitando o acesso a Assis Chateaubriand e Terra Roxa, e o segundo na PR-182, que conecta Francisco Alves e Umuarama. Estes acessos são cruciais para o desenvolvimento econômico e logístico da região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br