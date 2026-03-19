Polícia Militar do Paraná Utiliza Drone para Prender Três Pessoas por Tráfico de Drogas em Irati

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu três pessoas por tráfico de drogas em uma operação realizada no bairro Jardim Planalto, em Irati. A ação ocorreu na tarde do dia 18 de março, por volta das 16h30, e contou com o uso de um drone para monitoramento.

Denúncias e Monitoramento

Após receber diversas denúncias de tráfico em um endereço específico, as equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) iniciaram o monitoramento do local. O uso do drone revelou intensa movimentação, característica da comercialização de entorpecentes.

Abordagem e Prisões

Durante a vigilância, um homem de 36 anos foi abordado após sair rapidamente do local em uma motocicleta. Em sua posse, foi encontrada uma porção de substância semelhante à cocaína, que ele afirmou ter adquirido no local monitorado.

Busca e Apreensão

As equipes se deslocaram até o endereço identificado, onde três pessoas foram abordadas: dois homens, de 31 e 21 anos, e uma mulher, de 31 anos. Durante a abordagem, os policiais notaram uma tentativa de descarte de drogas no banheiro.

Materiais Apreendidos

No local, foram encontradas substâncias análogas à cocaína e ao crack, além de uma porção de maconha. Também foram apreendidos celulares, papel alumínio usado para fracionamento e R$ 723,90 em dinheiro.

Encaminhamento à Delegacia

Os três detidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Irati junto com os materiais apreendidos para os procedimentos legais. A operação resultou na apreensão de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br