Teatro Guaíra Apresenta Balé ‘Piracema’ no Festival de Curitiba

O Teatro Guaíra será palco para a estreia do balé 'Piracema' durante o prestigiado Festival de Curitiba. Este evento marca uma nova fase na cena cultural, com uma trilha sonora inédita composta por Clarice Assad.
Parceria Coreográfica Inovadora
O espetáculo 'Piracema' celebra a colaboração única entre os coreógrafos Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches. Este trabalho conjunto assinala a entrada de Abranches como coreógrafa residente, trazendo uma nova perspectiva artística.
Detalhes do Espetáculo
Com uma combinação de dança e música, 'Piracema' promete encantar o público com sua expressividade e inovação. A obra reflete a sinergia entre os coreógrafos e a compositora, resultando em uma performance única.