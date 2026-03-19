Livro Explora Escravidão Infantil no Século 19 e Impactos Atuais

No Espírito Santo, durante a segunda metade do século 19, duas meninas escravizadas, de 12 e 14 anos, buscaram a Justiça contra seus donos por abuso e violência. Embora não tenham obtido sucesso, o caso destacou-se pela coragem e pelas possibilidades de resistência em um cenário de extrema exploração.

Lançamento de Livro sobre Crianças Negras na Escravidão

O cotidiano das crianças negras durante o período escravista é o foco do livro "Sobre a Vida Delas", que será lançado pela historiadora Silvana Santus no Museu Capixaba do Negro (Mucane), em Vitória, na próxima quinta-feira (19).

Exposição Fotográfica Complementar

O evento incluirá uma exposição com 14 fotos e gravuras do período, mostrando o uso do trabalho infantil escravizado entre 1870 e 1888. As imagens, de domínio público, fazem parte do acervo do Instituto Moreira Sales (IMS).

O Contexto da Escravidão Infantil

Silvana Santus explica que as crianças eram frequentemente comercializadas, vendidas, trocadas ou alugadas. Elas recebiam menos que os adultos e eram obrigadas a trabalhar em campos ou casas, realizando tarefas semelhantes às dos adultos.

Legislação e Limitações

A historiadora destaca a lei provincial nº 25, de 1869, que pretendia libertar meninas de 5 a 10 anos, desde que fossem educadas para evitar problemas sociais. Contudo, apenas 50 meninas foram beneficiadas.

Conexões com o Presente

O objetivo do livro é fomentar um debate sobre os desafios enfrentados pelas crianças negras, tanto no passado quanto no presente. Casos contemporâneos, como o de Miguel Santana da Silva, são mencionados para ilustrar a persistência de atitudes herdadas do passado escravista.

Proposta de Mudança

A autora sugere um envolvimento mais ativo do poder público em questões que afetam crianças negras, especialmente no ambiente escolar. Ela defende currículos que transformem as estatísticas de invisibilidade e violência racial desde a infância.

Serviço

O lançamento do livro "Sobre a Vida Delas" ocorrerá no Museu Capixaba do Negro (Mucane), localizado na Avenida República, 121, Centro, Vitória/ES, no dia 19 de março, às 18h.