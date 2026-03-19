Palmeiras Assume Liderança ao Vencer Botafogo no Brasileirão

O Palmeiras conquistou a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo por 2 a 1. A partida aconteceu na noite de quarta-feira (18) no Allianz Parque, e teve como destaque o colombiano Jhon Arias, que marcou seu primeiro gol pelo clube paulista.
Detalhes da Partida
Jogando em casa, o Palmeiras iniciou com vantagem ao marcar com Allan aos oito minutos do primeiro tempo. Jhon Arias ampliou o placar aos seis minutos da segunda etapa. O Botafogo descontou com Danilo, porém, não conseguiu evitar a derrota.
Impacto na Tabela
Com o resultado, o Palmeiras, sob comando do técnico Abel Ferreira, alcançou 16 pontos. O Botafogo caiu para a 18ª posição, com apenas três pontos. O Verdão assumiu a liderança devido à derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Atlético-MG.
Outros Resultados da Rodada
O Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 no Maracanã, com gols de Spinelli, Nuno e Thiago Mendes. Outros resultados incluem Bahia 2 x 0 Bragantino, Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro, Mirassol 0 x 1 Coritiba e Santos 1 x 2 Internacional.