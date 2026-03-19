Conecta Norte 2026 Supera Expectativas com Mais de 1.300 Atendimentos

A segunda edição do Conecta Norte, feira regional de empregos organizada pela Prefeitura de Londrina em parceria com os Municípios de Cambé e Ibiporã, ocorreu no dia 18 de outubro, registrando um total de 1.352 atendimentos no Ginásio Moringão. Este número ultrapassa os 1.116 atendimentos da primeira edição, destacando o sucesso do evento.

Oportunidades e Parcerias

O evento disponibilizou mais de 1.500 oportunidades de emprego nas cidades participantes, além de ofertas de estágio, cursos de qualificação e serviços de elaboração de currículos. Participaram quase 70 empresas, incluindo entidades do Sistema S, instituições de ensino superior e diversas indústrias da região.

Participação da Prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina marcou presença com um estande para divulgação de vagas de estágio, em parceria com a empresa Mais Estágios, responsável pela gestão dos estagiários municipais. Rodrigo Souza, secretário de Recursos Humanos, destacou a importância da participação para o recrutamento de candidatos.

Impacto e Dinâmica do Evento

César Makiolke, secretário de Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, afirmou que a primeira edição de 2026 foi um sucesso absoluto, superando os eventos de 2025 em todos os indicadores. A experiência foi fluida e dinâmica, permitindo que os participantes fossem atendidos rapidamente e com qualidade.

Depoimentos dos Participantes

Edmundo Santos, recém-chegado a Londrina, destacou a rapidez e eficiência no atendimento. Débora Aparecida da Silva, candidata de Londrina, inscreveu-se em dezoito empresas e elogiou a organização do evento. Marcelo Rosa, de Cambé, reforçou a acessibilidade e esperança de conseguir um emprego.