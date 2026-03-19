Controvérsia na Alesp: Deputada Fabiana Bolsonaro Realiza Blackface

A deputada estadual de São Paulo, Fabiana Bolsonaro (PL), causou polêmica na quarta-feira (18) ao realizar um blackface durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A ação foi uma crítica à eleição da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como presidente da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados.

Entendendo o Blackface

O blackface é uma prática racista em que pessoas brancas pintam o rosto de preto e utilizam acessórios para caricaturar características físicas de pessoas negras. Originado nos Estados Unidos, era usado por atores brancos para representar pessoas negras de forma estereotipada e degradante.

Repercussões e Reações

Após o discurso, a deputada Mônica Seixas (PSOL) e a vereadora Luana Alves (PSOL) registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Seixas destacou a gravidade do crime de racismo, que é inafiançável, e criticou a ausência de reação da presidência da Alesp.

Medidas Legais

Mônica Seixas afirmou ainda que pretende tomar medidas criminais contra Fabiana Bolsonaro e exigiu uma resposta do Conselho de Ética da Assembleia. Segundo ela, a população negra do estado de São Paulo merece respeito, que foi desrespeitado no incidente.