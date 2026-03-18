Darci Piana Fortalece Laços com Embaixadores de Três Países

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, reuniu-se recentemente com os embaixadores da Argentina, Austrália e Países Baixos. O objetivo principal desses encontros foi fortalecer as relações comerciais e apresentar o cenário atual do estado aos representantes internacionais.

Fortalecimento das Relações Comerciais

Durante os encontros, destacou-se a importância de incrementar as trocas comerciais entre o Paraná e os três países. As reuniões visaram explorar novas oportunidades de negócios e parcerias que possam beneficiar tanto o estado quanto os países representados.

Apresentação do Cenário Paranaense

Os embaixadores tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o atual contexto econômico e social do Paraná. Foram discutidos os avanços e desafios enfrentados pelo estado, bem como as iniciativas em andamento para promover o desenvolvimento regional.