Barcelona Avança na Liga dos Campeões com Show de Raphinha

O Barcelona garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa com uma expressiva vitória de 7 a 2 sobre o Newcastle, nesta quarta-feira (18), no Camp Nou. O destaque do jogo foi o atacante brasileiro Raphinha, que contribuiu com dois gols e duas assistências para o triunfo catalão.

Desempenho Decisivo de Raphinha

Raphinha começou a brilhar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, ao marcar o primeiro gol do Barcelona após uma tabela com Fermín López. O brasileiro continuou a desempenhar um papel crucial durante o jogo, contribuindo para a vantagem do time espanhol.

Jogos Anteriores e Próxima Etapa

No confronto de ida das oitavas de final, realizado no Saint James Park, o Barcelona e o Newcastle empataram em 1 a 1. Com a vitória no jogo de volta, a equipe catalã enfrentará o Atlético de Madrid na próxima fase da competição.

Momentos Finais do Jogo

Após o intervalo, Raphinha continuou a influenciar o jogo, oferecendo assistências para Fermín López e Lewandowski, que ampliaram a vantagem do Barcelona. O polonês Lewandowski marcou mais uma vez, e Raphinha selou o placar com seu segundo gol.