Myriam Fraga é Homenageada na Décima Edição da Flipelô

A poeta e jornalista Myriam Fraga será a homenageada deste ano na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que ocorre de 5 a 9 de agosto no Pelourinho, em Salvador. Este é o maior evento literário da Bahia e chega à sua décima edição em 2023.

Histórico da Flipelô

Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô tem sido realizada desde 2017 pela Fundação Casa de Jorge Amado, que celebra 40 anos de existência. A festa foi idealizada por Myriam Fraga com o objetivo de preservar e valorizar a memória de Jorge Amado, além de promover a cultura e a literatura baiana.

Legado de Myriam Fraga

Considerada uma das maiores escritoras e poetas do Brasil, Myriam Fraga publicou 25 livros e colaborou intensamente com revistas e jornais. Sua obra poética aborda questões sociais do Nordeste e a representação da Bahia, além de explorar a construção do feminino.

Contribuição para a Fundação Casa de Jorge Amado

Myriam foi uma das fundadoras da Fundação Casa de Jorge Amado e, por convite dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, assumiu a administração da instituição, cargo que ocupou até o final de sua vida. Atualmente, a fundação é presidida por sua filha, Angela Fraga.

Homenagens e Amizades

Além de Myriam Fraga, a Flipelô também homenageia o artista Calasans Neto, amigo próximo da poeta. Neto ilustrou os livros de Myriam desde 1964, fortalecendo uma parceria reconhecida e celebrada no meio literário.

