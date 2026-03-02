spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Rejeição Sugerida para Projeto de Capitalização do BRB pela CLDF

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Consultoria Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) recomendou a rejeição do projeto de lei que permite a capitalização do Banco de Brasília (BRB) pelo governo do Distrito Federal (GDF). A proposta inclui a possibilidade de venda ou transferência de imóveis públicos ao banco, mas enfrenta críticas quanto à falta de informações essenciais, o que levou à recomendação de rejeição em nota técnica de 112 páginas.

Principais Riscos e Falhas

Os especialistas destacaram riscos fiscais, jurídicos e patrimoniais associados ao projeto. Entre as principais falhas apontadas estão a ausência de estimativas de impacto orçamentário-financeiro e a falta de comprovação de compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, não houve avaliação econômica prévia dos bens públicos que poderiam ser transferidos ao BRB.

Implicações para o Mercado Imobiliário

A consultoria também alertou para um possível 'choque de oferta' no mercado imobiliário, caso múltiplos terrenos sejam colocados à venda simultaneamente, o que poderia resultar na desvalorização do patrimônio público. Há ainda preocupações relacionadas aos limites regulatórios do sistema bancário, como o Índice de Imobilização, que restringe a concentração de ativos imobilizados no patrimônio líquido do banco.

Questões Jurídicas e Fiscais

O estudo menciona o Artigo 51 da Lei Orgânica do DF, que exige autorização legislativa com comprovação de interesse público e avaliação prévia dos ativos. A ausência de laudos anexados torna a proposta vulnerável a ações legais. Além disso, a possibilidade de capitalização por meio de empréstimos enfrenta restrições do Artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede operações de crédito entre instituição financeira estatal e o ente controlador.

Impacto Financeiro do Projeto

Enviado à Câmara Legislativa, o projeto prevê a contratação de operação de crédito de até R$ 6,6 bilhões, valor que pode exceder o limite anual fixado pelo Senado Federal para o Distrito Federal. A nota técnica também destaca um possível impacto negativo na nota de capacidade de pagamento (Capag) do DF, que atualmente impede a contração de empréstimos com garantia da União.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

10
spot_img
Artigo anterior
Myriam Fraga é Homenageada na Décima Edição da Flipelô
Myriam Fraga é Homenageada na Décima Edição da Flipelô
Próximo artigo
PMPR Prende Suspeito em Flagrante por Venda de Drogas em Londrina
PMPR Prende Suspeito em Flagrante por Venda de Drogas em Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares