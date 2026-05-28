Câmara aprova PEC que garante dois dias de folga por semana e reduz jornada de trabalho

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (27), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19, que determina o fim da escala de trabalho 6×1. Com a medida, passa a ser obrigatório o descanso de dois dias por semana para os trabalhadores, além da redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.

A votação ocorreu em dois turnos e contou com ampla maioria favorável. No primeiro turno, 472 deputados votaram a favor e 22 foram contrários. Já no segundo turno, 461 parlamentares apoiaram a proposta, enquanto 19 foram contra.

Os votos contrários à PEC vieram de apenas cinco estados: Roraima, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre os deputados que se posicionaram contra a mudança nos dois turnos estão Adriana Ventura (Novo-SP), Bibo Nunes (PL-RS), Carlos Chiodini (MDB-SC), Caroline de Toni (PL-SC), Daniel Freitas (PL-SC), Daniela Reinehr (PL-SC), Fabio Schiochet (União-SC), Fausto Pinato (União-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Julia Zanatta (PL-SC), Kim Kataguiri (Missão-SP), Lucas Redecker (PSD-RS), Marcel van Hattem (Novo-RS), Mauricio Marcon (PL-RS), Nicoletti (PL-RR), Paulo Marinho Jr (PL-MA), Pezenti (MDB-SC), Ricardo Guidi (PL-SC), Ricardo Salles (Novo-SP), Rosangela Moro (PL-SP), Sérgio Turra (PP-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

A nova regra, se promulgada, irá impactar diretamente a rotina dos trabalhadores, garantindo mais tempo de descanso semanal sem redução salarial. A proposta ainda será encaminhada para análise no Senado Federal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br