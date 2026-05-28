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UEL inaugura escritório de extensão em Assaí para fortalecer vínculo com a comunidade

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 28 de maio de 2026 16:52

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) vai inaugurar, em 8 de junho, seu primeiro escritório de extensão fora de Londrina, na cidade de Assaí, localizada a cerca de 45 km da sede. A iniciativa integra a política de interiorização da universidade, buscando aproximar a instituição da população local e incentivar o desenvolvimento regional.

O acordo de cooperação entre UEL e Prefeitura de Assaí foi aprovado em reunião do Conselho de Administração e será formalizado durante o evento de inauguração, marcado para as 14h. O novo escritório servirá como espaço permanente para a realização de projetos de extensão, atividades de ensino complementar, cursos, eventos e ações de impacto social voltados à comunidade.

Dentre as atividades já previstas está a consolidação do Curso Especial Pré-Vestibular da UEL em Assaí, ampliando o acesso de jovens ao ensino superior. O escritório também permitirá que cursos como Odontologia, Administração e Educação Física desenvolvam ações diretamente no município.

Outra proposta é a realização do evento “Calçadão da Extensão em Assaí”, que reunirá serviços, orientações e atividades acadêmicas abertas ao público, ampliando o alcance das iniciativas universitárias.

A Prefeitura de Assaí será responsável por fornecer estrutura física, transporte, suporte administrativo e demais recursos necessários para o funcionamento do escritório e para a realização das atividades.

Segundo a reitora da UEL, Marta Favaro, a criação do escritório reforça o compromisso da universidade com a democratização do conhecimento e com a construção de soluções em parceria com os municípios. Ela destaca ainda que a iniciativa contribui para a formação dos estudantes, ao integrar teoria e prática em cenários reais, fortalecendo a extensão universitária e aproximando a universidade das demandas sociais.

Fonte: operobal.uel.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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