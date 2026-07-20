Mercado financeiro prevê inflação de 5,15% para 2026 e mantém estabilidade em outros indicadores

O mercado financeiro segue ajustando para baixo as expectativas de inflação para os próximos anos. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (20), a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 caiu para 5,15%. Na semana anterior, a estimativa era de 5,16% e, há quatro semanas, estava em 5,33%.

Para 2027 e 2028, as previsões de inflação estão em 4,20% e 3,78%, respectivamente, indicando uma tendência de desaceleração dos preços ao consumidor no médio prazo.

Os demais indicadores econômicos, como Produto Interno Bruto (PIB), câmbio e taxa Selic, permanecem estáveis segundo o relatório. O PIB deve crescer 1,99% em 2026, mesmo percentual projetado há três semanas. Para 2027, o crescimento estimado é de 1,65% e, para 2028, de 2%.

Em relação ao câmbio, a expectativa é de que o dólar encerre 2026 cotado a R$ 5,20, mantendo-se estável há cinco semanas. Para os anos seguintes, as projeções são de R$ 5,28 em 2027 e R$ 5,30 em 2028.

A taxa básica de juros (Selic) projetada para 2026 segue em 14% pela quarta semana consecutiva. Atualmente, a Selic está em 14,25%, mas o mercado espera ao menos uma redução até o fim de 2026. Para 2027 e 2028, as previsões são de 12% e 10,5%, respectivamente.

O boletim Focus destaca que a política de juros influencia diretamente o custo do crédito e o ritmo da atividade econômica. Taxas mais altas tendem a conter a inflação, mas podem limitar o crescimento econômico. Já juros mais baixos estimulam o consumo, porém podem pressionar os preços.

Além da Selic, os bancos consideram outros fatores na definição das taxas de empréstimos, como risco de inadimplência, despesas administrativas e margem de lucro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br