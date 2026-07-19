Após liberação, Joan Capdevila viaja aos EUA para assistir final da Copa do Mundo

O ex-lateral Joan Capdevila, campeão mundial com a seleção da Espanha em 2010, recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos após ter sua entrada inicialmente negada. Capdevila viaja para acompanhar a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que acontece neste domingo (19) em Nova Jersey.

O ex-jogador havia informado em suas redes sociais que seu pedido no Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA) foi recusado. O motivo do veto foi uma viagem ao Irã em 2016, quando participou de um amistoso representando ex-atletas do futebol espanhol. Segundo as normas do Departamento de Segurança Interna dos EUA, quem esteve no Irã após 1º de março de 2011 fica inelegível para o ESTA.

Capdevila conseguiu a liberação na manhã do dia da final e embarcou junto ao ex-volante Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol que também fez parte da seleção campeã da Eurocopa em 2008. Senna compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de Capdevila antes do embarque, celebrando a expectativa pela decisão.

Outros ex-companheiros de Capdevila na seleção espanhola, como Iker Casillas, Carlos Puyol, Sérgio Ramos e Xavi Hernández, já estão nos Estados Unidos para acompanhar a partida decisiva. A final entre Espanha e Argentina está marcada para as 16h, no horário de Brasília.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br