Brasil é eliminado na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei Masculino pela primeira vez

Pela primeira vez desde a criação da Liga das Nações de Vôlei Masculino, em 2018, a seleção brasileira não avançou para a fase final do torneio. O time comandado por Bernardinho venceu a China por 3 sets a 0 neste domingo (19), em Chicago, mas o resultado não foi suficiente para garantir a classificação.

Mesmo com a vitória sobre os chineses, com parciais de 25/16, 25/20 e 25/21, o Brasil já entrou em quadra sem chances matemáticas de seguir adiante. Após perder para a Polônia na sexta-feira (17), a equipe dependia de uma derrota da Bulgária para os Estados Unidos, mas os búlgaros venceram por 3 a 1 no sábado (18) e decretaram a eliminação antecipada dos brasileiros.

O Brasil encerrou a primeira fase na nona colocação, somando 19 pontos. A última vaga para as quartas de final ficou com a Ucrânia, que alcançou 23 pontos. A Bulgária, que ainda tem um jogo a disputar, pode igualar a pontuação dos ucranianos.

Entre os destaques da partida contra a China, o ponteiro Adriano marcou 13 pontos, seguido pelo central Flávio, com 12, e pelo oposto Darlan, com 11 pontos. Do lado chinês, Bin Wang foi o maior pontuador, com 10 pontos.

A China, apesar de terminar a primeira fase na última posição e com apenas uma vitória, estará nas quartas de final por ser o país-sede. Os confrontos decisivos estão marcados para ocorrer entre 29 de julho e 2 de agosto, em Ningbo. A Polônia é a atual campeã da competição.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br