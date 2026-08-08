Lorrane Oliveira e Caio Souza conquistam ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística revelou seus primeiros campeões neste sábado (8), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Lorrane Oliveira, do Flamengo, garantiu a medalha de ouro nas barras assimétricas ao atingir 13.700 pontos. Flávia Saraiva, também do Flamengo, ficou com a prata (13.466), enquanto Sophia Weisberg, do Pinheiros, completou o pódio com o bronze (13.400).

No salto feminino, Nicole Bello, do Flamengo, foi destaque ao conquistar o ouro com 13.300 pontos em sua primeira apresentação e 13.200 na segunda. Francine Oliveira (12.799) e Clara Stecca (12.783), ambas do Grêmio Náutico União, ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Entre os homens, Caio Souza, do Minas Tênis Clube, venceu nas argolas com 13.600 pontos, seguido por Juliano Oliva (13.200), do Grêmio Náutico União, e Gustavo Pereira (12.733), também do Minas Tênis Clube. No solo, Yuri Guimarães, da Associação de Ginástica Di Thiene de Pais (Agith), conquistou seu terceiro título brasileiro ao somar 13.700 pontos. João Perdigão (Pinheiros) ficou com a prata e Tomas Florencio (Agith) levou o bronze.

No cavalo, Johnny Oshiro (Agith) garantiu o ouro com 13.600 pontos. Diogo Rodrigos (Pinheiros) e Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube) empataram na prata, ambos com 13.330 pontos. As finais do campeonato seguem neste domingo (9), com as últimas provas masculinas e femininas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br