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Lula pretende apresentar a Trump dados sobre redução do desmatamento na Amazônia

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de agosto de 2026 17:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (8), em São Paulo, que irá encaminhar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informações atualizadas sobre a diminuição do desmatamento na Amazônia.

Durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em Taboão da Serra, Lula destacou que um dos motivos alegados pelo governo norte-americano para aplicar tarifas ao Brasil foi o desmatamento ilegal na região amazônica.

Segundo o presidente, ele registrou os dados mais recentes para demonstrar ao governo dos Estados Unidos que o Brasil tem avançado no combate ao desmatamento. Lula ressaltou que pretende enviar esses números a Trump para esclarecer que as informações fornecidas anteriormente não refletem a realidade.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, o desmatamento na Amazônia caiu 36,87%. Este é o menor índice registrado desde o início da série histórica em 2016.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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