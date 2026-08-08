Lula pretende apresentar a Trump dados sobre redução do desmatamento na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (8), em São Paulo, que irá encaminhar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informações atualizadas sobre a diminuição do desmatamento na Amazônia.

Durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em Taboão da Serra, Lula destacou que um dos motivos alegados pelo governo norte-americano para aplicar tarifas ao Brasil foi o desmatamento ilegal na região amazônica.

Segundo o presidente, ele registrou os dados mais recentes para demonstrar ao governo dos Estados Unidos que o Brasil tem avançado no combate ao desmatamento. Lula ressaltou que pretende enviar esses números a Trump para esclarecer que as informações fornecidas anteriormente não refletem a realidade.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, o desmatamento na Amazônia caiu 36,87%. Este é o menor índice registrado desde o início da série histórica em 2016.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br