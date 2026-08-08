Acidente de helicóptero no Rio de Janeiro mata três gerações de uma família colombiana

Três turistas colombianas, pertencentes à mesma família, perderam a vida na manhã deste sábado (8) após a queda de um helicóptero durante um passeio panorâmico no Rio de Janeiro. As vítimas eram avó, mãe e filha, conforme informou o Sistema Alerta Rio em comunicado oficial.

O acidente ocorreu em uma região de mata fechada e de difícil acesso, próxima à Floresta da Tijuca. O piloto da aeronave, que também estava a bordo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O passeio, realizado na modalidade “doors off” — em que o helicóptero voa sem portas —, foi contratado junto à empresa Voos Rio Panorâmico (VRP). Segundo informações, o valor pago pelo grupo foi de R$ 2.550, com previsão de duração de aproximadamente 20 minutos, incluindo o sobrevoo por pontos turísticos da cidade.

A aeronave envolvida era do modelo Robinson R44, com prefixo PP-MFS. A empresa responsável oferece diferentes opções de voos panorâmicos, que podem chegar a uma hora de duração e valores superiores a R$ 1,3 mil por pessoa.

As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br