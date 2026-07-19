Espanha conquista bicampeonato da Copa do Mundo após vitória sobre Argentina na prorrogação

A Espanha voltou ao topo do futebol mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo, em partida realizada neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O gol decisivo foi marcado por Ferran Torres, que saiu do banco de reservas para garantir o título para a equipe espanhola.

Com uma atuação dominante, a seleção espanhola controlou o jogo durante os 120 minutos, criando as principais oportunidades e impedindo finalizações argentinas até a prorrogação. O resultado coloca a Espanha no seleto grupo de países com dois títulos mundiais, ao lado de Uruguai e França, e reforça o favoritismo para a próxima edição do torneio, em 2030.

O elenco espanhol, que tem uma das menores médias de idade da competição, mostrou força e renovação, com destaque para jovens como Gavi, Pedri e Lamine Yamal, este último tornando-se o quarto mais jovem campeão da história das Copas. A conquista também marca um feito inédito: a Espanha é o primeiro país a vencer as Copas do Mundo masculina e feminina de forma simultânea.

A Argentina, atual campeã, não conseguiu repetir o desempenho de 2022 e se despediu do sonho do tetracampeonato. Lionel Messi, aos 39 anos, fez sua última participação em Mundiais, encerrando a carreira com um título, dois vices e o posto de segundo maior artilheiro da história das Copas, com 21 gols.

Durante o tempo regulamentar, a Espanha pressionou e criou as melhores chances, mas parou nas defesas do goleiro Dibu Martínez. A Argentina teve dificuldades para avançar ao ataque e, após a expulsão de Enzo Fernández no fim do segundo tempo, ficou ainda mais recuada.

Na prorrogação, a Espanha manteve o ritmo ofensivo e, logo no início do segundo tempo extra, Ferran Torres aproveitou cruzamento de Nico Williams para marcar o gol do título. Apesar da pressão argentina nos minutos finais, a defesa espanhola garantiu a vitória e o bicampeonato.

Além do título, a Espanha quebrou o recorde de invencibilidade em Copas, chegando a 38 jogos sem derrotas, superando a marca da Itália entre 2018 e 2021. A campanha vitoriosa reforça o protagonismo da seleção europeia no cenário internacional e aponta para um futuro promissor no futebol mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br