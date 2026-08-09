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Menopausa: tratamentos ajudam a lidar com queixas sexuais, orienta especialista

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de agosto de 2026 19:29

Queixas como secura vaginal, dor durante a relação sexual e diminuição do desejo não devem ser vistas como parte natural do envelhecimento feminino, nem ignoradas durante consultas médicas. De acordo com a ginecologista Jussimara Souza Steglich, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), a saúde sexual precisa ser considerada em todas as fases da vida da mulher, inclusive após a menopausa.

A médica reforça que a sexualidade permanece presente e pode ser afetada por fatores que dificultam a vivência plena desse aspecto. Ela destaca que muitos profissionais deixam de abordar o tema com pacientes mais velhas, supondo que não há vida sexual ativa. Além disso, muitas mulheres sentem vergonha de falar sobre o assunto. “O sexo deve ser tratado com naturalidade e conversado tanto com o médico quanto com o parceiro”, orienta Jussimara.

Segundo a especialista, é importante adotar uma abordagem mental positiva, aliada à prática de exercícios físicos e alimentação saudável. O uso de hormônios, quando indicado por um médico, também pode ajudar a aliviar sintomas da menopausa.

Jussimara explica que sintomas como secura vaginal e dor durante o sexo podem estar relacionados a doenças, como endometriose ou aderências pélvicas. Em alguns casos, a dor pode ser sentida no assoalho pélvico, levando à contração muscular intensa. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é recomendado.

No Brasil, cerca de 30 milhões de mulheres estão na menopausa, e dados nacionais indicam que 82% delas apresentam sintomas que afetam a qualidade de vida. Para a especialista, discutir saúde sexual é fundamental para garantir bem-estar e longevidade feminina.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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