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Rayssa Leal conquista título da etapa carioca da Liga Internacional de Skate Street

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Atualizado: 9 de agosto de 2026 18:20

A skatista maranhense Rayssa Leal brilhou no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ao vencer a etapa carioca da Street League Skateboarding (SLS), competição internacional de skate street que ocorreu pela primeira vez no local.

Mesmo sentindo dores após uma queda no dia anterior, Rayssa alcançou a marca de 20.9 pontos, superando por apenas 0.02 a japonesa Momiji Nishiya, campeã olímpica em Tóquio 2020, que ficou em segundo lugar com 20.7. A espanhola Daniela Terol completou o pódio na terceira posição, com 17.7 pontos. A paulista Gabriela Mazetto terminou em quarto lugar, somando 14.8 pontos.

Com este resultado, Rayssa, que já havia vencido a etapa de Sidney (Austrália) neste ano, se destaca como uma das favoritas para o Super Crown da SLS 2026, última etapa da temporada, que reúne os skatistas com maior pontuação. A atleta de Imperatriz (MA) já conquistou o título do Super Crown por quatro anos consecutivos, de 2022 a 2025.

A etapa carioca, chamada de Rio Takeover, foi a terceira do calendário da SLS. As próximas disputas serão em Tempe (Estados Unidos), Paris (França), Tóquio (Japão) e a grande final em São Paulo, em dezembro.

No masculino, cinco brasileiros participaram da final. Giovanni Vianna, de Santo André (SP), chegou a liderar, mas foi superado pelo canadense Cordano Russel, que garantiu o título com 27.9 pontos. Giovanni ficou com o vice-campeonato, somando 26.9, enquanto Wallace Gabriel completou o pódio na terceira posição, com 24.5 pontos. Abner Pietro ficou em quinto lugar, Lucas Rabelo em sétimo e Ivan Monteiro em décimo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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