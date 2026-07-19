Convenções partidárias para eleições de 2026 começam nesta segunda-feira

O período para realização das convenções partidárias das eleições de 2026 tem início nesta segunda-feira (20). Até o dia 5 de agosto, os partidos políticos poderão definir oficialmente seus candidatos aos cargos em disputa, além de formalizar coligações e escolher os números de urna.

As informações sobre os candidatos e seus respectivos números devem ser enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do sistema CANDex, de forma online. O processo é fundamental para a organização do pleito e para garantir a transparência das candidaturas.

Durante as convenções, os partidos também podem manter os números de legenda e de candidatos utilizados em eleições anteriores, caso concorram ao mesmo cargo. Além disso, as legendas têm a oportunidade de firmar coligações com outras siglas, tanto em âmbito estadual quanto nacional.

Em 2026, os eleitores vão escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. As convenções estaduais definirão os candidatos a governador, vice-governador, senador, suplentes e deputados. Já as convenções nacionais vão oficializar os nomes para presidente e vice-presidente, além de eventuais coligações nacionais.

Alguns partidos já divulgaram as datas de suas convenções nacionais, como PDT (20 de julho), PL (25 de julho), PSD (26 de julho), MDB (27 de julho), Novo (27 de julho), PCdoB (30 de julho), PSTU (31 de julho), PV (31 de julho), Missão (1º de agosto), PCO (1º de agosto), PSB (2 de agosto) e PT (2 de agosto).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br