Argentina e Espanha fazem final inédita da Copa do Mundo 2026 neste domingo

A final da Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo (18), trazendo um duelo inédito entre Argentina e Espanha. As seleções nunca haviam se encontrado em uma decisão de Mundial, o que aumenta a expectativa para o confronto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, às 16h.

A Argentina, atual campeã mundial, busca ampliar sua coleção de títulos sob o comando de Lionel Messi, que já conquistou duas Copas Américas e um Mundial nos últimos cinco anos. O time sul-americano chega à final com aproveitamento total, vencendo todas as sete partidas disputadas, incluindo viradas marcantes contra Cabo Verde, Egito e Inglaterra.

Do outro lado, a Espanha tenta conquistar seu segundo título mundial com uma equipe jovem e um estilo de jogo baseado em passes rápidos e precisos, conhecido como “tik taka”. O time espanhol garantiu vaga na decisão ao superar a favorita França na semifinal, mostrando a força do trabalho do técnico Luis de la Fuente.

O confronto também chama atenção por curiosidades, como o fato de Lionel Scaloni, técnico argentino, ter sido aluno de De la Fuente em curso de treinadores na federação espanhola. Além disso, uma foto de Messi, ainda jovem, dando banho em Lamine Yamal, atual destaque espanhol, viralizou antes da final, trazendo um elemento inusitado à partida.

A decisão será transmitida na TV aberta, canais pagos e plataformas de streaming, incluindo TV Globo, Globoplay, ge TV, sportv, NSports, SBT e Cazé TV. A cerimônia de encerramento começa às 14h30, com show no intervalo inspirado no Super Bowl, que contará com apresentações de Shakira, Madonna e Justin Bieber.

A arbitragem ficará a cargo do esloveno Slavko Vinčić, auxiliado por Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. O quarto árbitro será o jordaniano Adham Makhadmeh, e o VAR estará sob responsabilidade do alemão Bastian Dankert.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br