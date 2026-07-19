Ato de jogadores argentinos reacende debate internacional sobre as Ilhas Malvinas

Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo, jogadores argentinos exibiram uma faixa com a frase “As Malvinas são argentinas”, gesto que rapidamente ganhou repercussão global. A atitude, que pode resultar em punições pela Fifa devido às regras sobre manifestações políticas em campo, trouxe novamente à tona a histórica disputa pela soberania das Ilhas Malvinas, território administrado pelo Reino Unido e reivindicado pela Argentina.

O episódio reacendeu discussões diplomáticas e populares sobre o arquipélago, situado a cerca de 500 quilômetros da costa argentina, cuja posse é motivo de embate entre os dois países há décadas. A Argentina considera as ilhas parte de seu território, enquanto o Reino Unido mantém administração desde 1833. O tema é frequentemente lembrado em eventos esportivos e mobiliza a sociedade argentina, sendo tratado como uma questão nacional que ultrapassa divergências políticas.

Especialistas apontam que o gesto dos jogadores foi interpretado como uma demonstração de unidade nacional e de reivindicação legítima. Para a ex-embaixadora argentina no Reino Unido, Alicia Castro, a ação representou um feito compartilhado por toda a população argentina. O cientista político Leandro Gabiati destaca que a memória do conflito de 1982, quando Argentina e Reino Unido travaram uma guerra de 74 dias, permanece viva entre torcedores e cidadãos.

O governo argentino, representado pelo presidente Javier Milei, apoiou publicamente a manifestação dos atletas, reafirmando o compromisso de buscar a devolução das Malvinas por meios diplomáticos. A questão também foi abordada em veículos internacionais, como o jornal britânico The Guardian, que sugeriu a necessidade de negociações entre os países.

No âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) defende uma solução pacífica e negociada para o impasse, reforçando o debate sobre descolonização. A Fifa, por sua vez, informou que o Comitê Disciplinar Independente está analisando o caso e decidirá sobre possíveis sanções conforme o regulamento da entidade.

Historicamente, as Ilhas Malvinas passaram por diferentes administrações, incluindo espanhola, francesa e britânica. Após a independência da Argentina, o país alegou ter herdado o território, mas foi expulso pelos ingleses no século XIX. Atualmente, além do valor simbólico, as ilhas também despertam interesse por suas riquezas naturais, como o petróleo.

A disputa pelas Malvinas segue como um dos principais temas da política externa argentina e continua a mobilizar tanto a sociedade quanto o cenário internacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br