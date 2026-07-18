Inglaterra conquista terceiro lugar em jogo histórico e Mbappé se torna maior artilheiro das Copas

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um espetáculo de gols em Miami, nos Estados Unidos. A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, garantindo sua posição no pódio e registrando a partida com maior número de gols em decisões de terceiro lugar na história do torneio, superando o recorde de 1958.

O destaque individual ficou para Kylian Mbappé, que marcou dois gols e chegou a 22 em Copas do Mundo, ultrapassando Lionel Messi como maior artilheiro da história do torneio. Messi ainda terá a final contra a Espanha para tentar retomar o posto.

O primeiro tempo foi dominado pelos ingleses, que abriram 4 a 0, com gols de Rice, Konsa e dois de Saka. A França tentou reagir na etapa final, com Mbappé, Barcola e Dembélé diminuindo a diferença, mas a Inglaterra manteve o controle e ampliou com mais um de Saka e um golaço de Bellingham nos acréscimos.

As duas equipes entraram em campo com formações bastante modificadas em relação às semifinais, dando oportunidade a jogadores que tiveram menos minutos na competição. O jogo, apesar de ser tradicionalmente menos disputado, foi intenso e cheio de reviravoltas, proporcionando entretenimento para o público presente.

Com o resultado, a Inglaterra encerra sua participação na Copa em terceiro lugar, enquanto a França se despede com o feito individual de Mbappé, que entra para a história como o maior goleador das Copas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br