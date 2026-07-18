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Ex-jogador espanhol Joan Capdevila é impedido de entrar nos EUA por jogo no Irã em 2016

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 18 de julho de 2026 21:10

O ex-lateral Joan Capdevila, campeão mundial com a seleção da Espanha em 2010, teve sua entrada negada nos Estados Unidos. Capdevila planejava acompanhar a final da Copa do Mundo, neste domingo (19), em Nova Jersey, ao lado dos filhos, mas teve o pedido de autorização de viagem (Esta) recusado.

Segundo o próprio ex-jogador, o impedimento ocorreu devido à sua participação em um amistoso realizado em Teerã, capital do Irã, em 2016. Na ocasião, Capdevila integrou um time de ex-atletas da LaLiga contra um combinado de estrelas iranianas.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA veta a entrada de pessoas que estiveram no Irã a partir de 1º de março de 2011, ou que tenham dupla nacionalidade com o país, tornando-as inelegíveis ao Esta. Capdevila relatou o caso em suas redes sociais, marcando autoridades espanholas e americanas, mas não obteve resposta até o momento.

Capdevila foi convidado pela Federação Espanhola de Futebol para assistir à final junto com outros campeões de 2010, como Iker Casillas, Carles Puyol, Sérgio Ramos e Xavi Hernández, que já estão nos Estados Unidos.

O episódio destaca as restrições impostas pelas relações diplomáticas entre EUA e Irã, que também afetaram a delegação iraniana durante o torneio, dificultando a obtenção de vistos e a logística de jogos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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